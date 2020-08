Facebook

Exakt 5133 Gramm Cannabiskraut befanden sich im Koffer (Sujetbild) © APA/Fohringer

Die fremden- und grenzpolizeiliche Einheit „Puma“ führte in der Nacht auf Donnerstag Kontrollen auf der Südautobahn (A2) am Grenzübergang Thörl-Maglern durch. Gegen 23 Uhr leiteten die Beamten einen Linienbus aus Italien ab. In einem Hartschalenkoffer konnten die Beamten 5133 Gramm Cannabiskraut sicherstellen. Der Koffer gehörte einem 34-jährigen Nigerianer, der in Italien lebt.