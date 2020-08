Ein Bub namens Moritz hat aus dem Souvenirshop ein Taschenmesser mitgehen lassen. Am Donnerstag bekam der Wirt einen Brief, der ihn sehr gerührt hat. Beigelegt waren elf Euro.

Der rührende Brief © Facebook, Tourismusverband Villach

Ein Brief, der am Donnerstag beim Gipfelhaus Dobratsch einlangte, rührte Pächter Johannes Staudacher zutiefst. Darin entschuldigt sich ein kleiner Bub namens Moritz, dass er ein Messer geklaut hat. Es tue ihm leid. Dem Brief beigelegt waren elf Euro. So viel kostet das Taschenmesser im Souvenirshop.