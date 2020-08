Starke Buchungslage in Velden und am Faaker See. Behörden rüsten sich für Menschenmassen. Auch Harleys im Anrollen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Daniel Raunig

Beinahe kein Hotelzimmer dürfte in der dritten und vierten Septemberwoche am Faaker See und in Velden unbelegt bleiben. GTI-Fans kündigen sich an und wollen sich ihr inoffizielles Treffen auch in Zeiten der Coronapandemie nicht nehmen lassen. „Abgeleitet von der Buchungslage gehen wir von einem großen Treffen aus, da die Community heuer etwas aufzuholen hat“, sagt Georg Overs, Chef der Tourismusregion Villach-Faaker-See-Ossiacher See.

Mehr zum Thema European Bike Week Trotz Absage werden Tausende Biker am Faaker See erwartet