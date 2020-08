Facebook

Lebensretter Sebastian Wilfing © (c) Foto Donauer / wwww.foto-donauer.at/Pirvat

Urlaub in Österreich macht der Villacher Physiotherapeut Sebastian Wilfing derzeit mit seiner Freundin in Feldkirchen in Oberösterreich. Das Paar hat hier Freunde, die sie besuchen. Am Montag waren die Kärntner in Feldkirchen bei den Badeseen. „Ich habe Wasserskifahren ausprobiert“, sagt der 28-Jährige. Zu viert lagen sie am Ufer. „Meine Freundin hat aus den Augenwinkeln beobachtet, dass am Steg Kinder spielen.“ Eines war im Wasser.