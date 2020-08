Facebook

Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 50.000 Euro © Techt

Im Zuge der Fahndung nach einem Einbruchsversuch in Villach in der Nacht von 15. auf 16. August konnte von Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe des Tatortes ein verdächtiger Rucksack festgestellt werden. Darin wurden neben 167 „Extasy“-Tabletten insgesamt neun mit Klebeband umwickelte Pakete vorgefunden, in welchen sich insgesamt rund 4,5 Kilogramm Cannabisharz (Haschisch) befanden.