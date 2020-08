Facebook

Ramona Sametz zieht es seit dem Kindheitsalter auf die Berge © Weichselbraun, KK

Schon als Kind haben die Berge auf Ramona Sametz eine Faszination ausgeübt. Besonders der Mittagskogel hat es der St. Jakoberin seit jeher angetan. „Damals konnte ich mir aber noch gar nicht vorstellen, dass man auch wirklich auf jeden Berg hinaufgehen kann“, erinnert sich Sametz. Seit sie dann entdeckt hat, dass es doch möglich ist, ist sie quasi jede freie Minute auf und in den Bergen unterwegs. Klettern, Skitouren, Paragleiten oder Bergtouren in Österreich, Italien und Slowenien. „Ich mache also alles, was die Berge so hergeben“, sagt Sametz. Vor etwas mehr als zwei Jahren hat sie dann den Entschluss gefasst, ihr Hobby mit einer sozialen beziehungsweise ehrenamtlichen Tätigkeit zu verbinden und ist seitdem Mitglied bei der Österreichischen Bergrettung, Ortsstelle Villach. Die Tätigkeit steht im Zeichen der Nächstenliebe, fordert die ehrenamtlichen Helfer aber auch immer wieder stark.