Die drei Verletzten wurden ins LKH Villach eingeliefert © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Am Sonntag gegen 18.45 Uhr fuhr der Lenker eines PKW der Marke Jaguar F-Type Cabrio im Zuge mehrerer riskanter Überholmanöver in Villach-Landskron dem PKW eines 19-jährigen in Villach lebenden Ungarn hinten auf. Der PKW des Ungarn kam ins Schleudern und stieß in weiterer Folge gegen eine Leitschiene. Der Lenker des Jaguar fuhr ohne anzuhalten weiter. Der 19-Jährige und zwei bei ihm mitgefahrene 18-jährige Männer aus Villach erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Kurz nach 19 Uhr erstattete ein Villacher Anzeige, dass der Lenker eines Jaguar gegen den Betonsockel seiner Hauszufahrt gefahren und anschließend zu Fuß geflüchtet sei. Erhebungen der Verkehrsinspektion im Stadtpolizeikommando ergaben, dass es sich dabei um den gleichen PKW handelte, der zuvor schon Fahrerflucht begangen hatte. Der Zulassungsbesitzer und mögliche Lenker konnte vorerst nicht angetroffen werden.

Dringende Hinweise werden an Tel. 059133-264444 erbeten.