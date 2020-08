Facebook

An der Rückseite der abgezogenen, nächtlichen Schlechtwetterfront beruhigt sich das Wetter vorübergehend wieder. Deshalb können die Wolken tagsüber vorübergehend auch stärker auflockern und es zeigt sich zwischendurch besser die Sonne. Im späteren Verlauf des Tages werden dann aber die Wolken wieder mehr und dichter und es kommen danach voraussichtlich neue Regengüsse oder auch Gewitter auf. "Dabei könnten einzelne dieser Regengüsse in der Nacht zum Montag auch wieder kräftiger ausfallen", prophezeit Reinhard Prugger, Wetterfachmann beim privaten Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen sind bescheidener als zuletzt und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Villach und Klagenfurt nur Werte nahe 25 Grad.