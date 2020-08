Diana Erat hält das Brauchtum hoch. Wie, das erkennt man am besten im Greißler-Museum in Thörl-Maglern.

© Hannes Pacheiner

Bis ins Jahr 1989 bot Kaufmann Aprießnig im Ortsteil Unterthörl in Thörl-Maglern seine Waren an. Mehr als 200 Jahre lang hatte der Greißlerladen, der nur wenige Minuten von der italienischen Grenze entfernt lag, seine Pforten für die Kundschaft aus den Orten der Grenzregion offen. „Man sagt, die Kinder aus Coccau, die zu Zeiten Maria Theresias in Thörl in die Schule gingen, kamen mit leeren Rucksäcken her und gingen mit vollen Taschen wieder nach Hause. Der Kaufmann selbst ist zum Einkauf seiner Waren bis auf den Markt nach Pontebba gekommen, wie Dokumente belegen“, erzählt Diana Erat.