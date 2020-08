Facebook

In der Villacher Innenstadt gilt ab 21 Uhr Maskenpflicht © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Acht Personen infizierten sich in der Stadt Villach in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus. Ausgang für die Neuinfektionen dürfte eine private Gartenparty gewesen sein, seit der 80 Personen weiterhin in Quarantäne sind. Der Veranstalter weist jede Kritik von sich und verweist darauf, dass auch ein Lokal in der Villacher Innenstadt Herd der Infektionen sein kann. Das ist deshalb nicht auszuschließen, weil sich unter den Neuinfizierten auch der Wirt des Lokals befindet.