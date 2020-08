Zwischen drei und vier Stunden beträgt die Wartezeit bei der Ausreise nach Slowenien. Die Blechlawine reichte bereits am frühen Vormittag bis zum Autobahnknoten Villach zurück. Am Grenzübergang Spielfeld ist die Situation relativ entspannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wieder staut es sich vor dem Karawankentunnel © Hermann Sobe

Für tausende Autofahrer aus dem Norden ist der Weg in den Süden am heutigen Samstag ein Spießrutenlauf. Bereits in den frühen Morgenstunden rollte eine gewaltige Blechlawine auf den Karawankentunnel zu. Nach Angaben der Autobahnpolizei reichte der Stau bis zum Autobahnknoten Villach zurück. Auch am frühen Nachmittag beträgt die Anfahrtszeit noch zwischen drei und vier Stunden.