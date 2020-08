Obwohl sich das Erdreich nach den Hangrutschungen der vergangenen Tage noch nicht vollends beruhigt hat, dürfen die seit Dienstag evakuierten Bewohner in ihr Heim in Hinterrrauth (Gemeinde Feld am See) zurück.

Noch immer ist das Erdreich labil © kk

Am Dienstag mussten vier Bewohner eines Hauses in der Gemeinde Feld am See nach einer Hangrutschung evakuiert werden. Nun können sie wieder in ihr Heim im Ortsteil Hinterrauth zurückkehren. Das wurde am Freitag nach einer Begehung, an unter anderem Bürgermeister Erhard Veiter (FPÖ), ein Landesgeologe und Vertreter der Wildbachverbauung teilgenommen hatten, beschlossen. "Für das Haus besteht keine Gefahr. Es ist aber nur zu Fuß erreichbar. Eine errichtete Sperre, die den Schlamm lenken soll, bleibt nämlich aufrecht", so Veiter. Er betont aber auch, dass das Erdreich noch immer in Bewegung sei und es immer wieder neue Rutschungen gibt.