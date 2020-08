Facebook

In Villach fanden vergangene Woche mehrere Kleine Kirchtage statt © KLZ/Markus Traussnig

In Kärnten ist ein Cluster nach einer privaten Gartenparty in Villach auf acht Infizierte angewachsen. Wie der Landespressedienst am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, wurden weitere drei Teilnehmer, die bei dem Fest waren - zwei Frauen und ein Mann - positiv auf das Coronavirus getestet.