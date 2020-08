Fünf Infizierte nach Promiparty in Villach - unter ihnen ein Gastronom. Auch ein Stadtrat ist in Quarantäne. Testungen werden heute, Freitag, abgeschlossen.

In Villach fanden vergangene Woche mehrere Kleine Kirchtage statt © KLZ/Markus Traussnig

Die Gästeliste einer privaten Kirchtagsparty in Villach kann sich dem Vernehmen nach sehen lassen. Ärzte, Anwälte, Unternehmer, ehemalige Politiker und der amtierende Gesundheitsstadtrat, Christian Pober (ÖVP), fanden sich am Freitag auf einem Privatgrund zusammen, um zu feiern. Die Quittung für die Kirchtagsfeier in Coronazeiten ließ nicht lange auf sich warten. Alle 80 Personen befinden sich seit Mittwoch in Quarantäne, bisher wurden fünf positiv auf das Coronavirus getestet. Unter ihnen auch ein Villacher Gastronom, der am Freitag und Samstag bei seinem Lokal dann noch selbst zum Kirchtag lud.