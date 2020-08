Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Laurenzimarkt in Villach findet heuer am 10. August statt © kk/Stadt

Zu einer doch überraschenden Wende kam es, was die Durchführung des Laurenzimarkts in der Villacher Innenstadt am 10. August anbelangt. Noch am Mittwoch hatte es geheißen, dass man mit der Veranstaltung aufgrund der Sanierung der Alpen-Adria-Brücke von der Draulände unter anderem auf den Hauptplatz siedeln wolle. Was zu Unstimmigkeiten zwischen Unternehmern und der Stadtpolitik führte. Vor allem die Wirte sahen neben Umsatzeinbußen einen enormen logistischen Aufwand für den Ab- und Aufbau der Gastgärten auf sich zukommen.