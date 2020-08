Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Pober befindet sich in Quarantäne © Hannes Pacheiner

Der Villacher Stadtrat Christian Pober (ÖVP) befindet sich in Quarantäne. Der Politiker war Teil jener Gästeschar, die sich am 31. Juli bei einer Privatparty in Villach zusammenfand. Unter den Gästen befand sich eine coronainfizierte Person, vier weitere Infektionen sind bisher die Folge, Testungen laufen. "Ich habe mich aus Eigeninitiative testen lassen, habe ein negatives Ergebnis, bleibe aber weiterhin in Quarantäne", sagt Pober, der auch ankündigte, einen zweiten Test machen zu wollen.