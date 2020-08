Dienstag Mittag kam es im Gemeindegebiet von Feld am See zu einer Hangrutschung. Da nach einem Sichtungsflug befürchtet wurde, dass noch mehr Material abrutschen könnte, wurden vier Personen aus ihrem Haus evakuiert.

Feld am See

© Fuchs

In Hinterrauth (Gemeinde Feld am See) kam es am Dienstag gegen 13.25 Uhr nach Starkregen zu einer Hangrutschung. Im Ersteinsatz konnten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Feld am See ein Wohnhaus durch Umleiten des Wassers schützen.