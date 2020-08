Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Scheriau

Eine 17-jährige Jugendliche aus Villach fuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit ihrem Moped am Mühlenweg in Villach stadtauswärts. In einer Kurve musste sie ihr Fahrzeug wegen eines entgegenkommenden Pkw verreißen und abbremsen.