Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Draupuls-Plattform wurde zum Teil aus der Verankerung gerissen © Scharf

Die heftigen Regenfälle in der Nacht auf Dienstag hinterließen auch in der Region Villach ihre Spuren. In der Stadt wurden die Verankerungen der Draupuls-Plattform von den Wassermassen verschoben. Seit den Morgenstunden war die Hauptfeuerwache Villach unter Kommandant Harald Geissler damit beschäftigt, die Anlage mit Seilen zu sichern. "Gemeinsam mit dem Bundesheer ging es darum, alles abzusichern, damit keine weiteren Schäden entstehen konnten", so Geissler. Die Plattform wurde mittels Greifzug und Stahlseilen gesichert und in weiterer Folge ans Ufer gezogen. Auch drei Boote waren im Einsatz.