Das Fahrradschloss wurde geknackt © (c) Pixel & Création - Fotolia

Am Freitag, zwischen 10.15 und 11.22 Uhr stahl ein bislang Unbekannter ein mehrere tausend Euro teures E-Bike der Marke KTM Macina Cross 520 (schwarz/orange). Das Fahrrad war in dieser Zeit vor einem Reisebüro in der Villacher Innenstadt mit einem Spiralschloss am Fahrradständer gesichert.