Eine Velden-Urlauberin, die nach ihrer Rückkehr nach Vorarlberg positiv auf Corona getestet wurde, war am 25. Juli im Casino. Das Land Kärnten bietet allen Gästen dieses Tages einen kostenlosen Test an.

In Velden werden vermehrt Kontrollen durchgeführt © Hermann Sobe

Nachdem am Donnerstag bekannt geworden ist, dass eine Vorarlbergerin nach ihrer Rückkehr vom Urlaub in Velden am Wörthersee positiv auf Covid-19 getestet worden war, verständigen die Kärntner Behörden nun 750 Personen, die am vergangenen Samstag, 25. Juli, im Casino Velden waren. Wie der Landespressedienst betonte, handle es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.