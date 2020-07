Facebook

© Markus Traussnig

"Rund 90 Prozent der Forststraßen in der Region Villach sind für Mountainbiker nicht freigegeben. Das wollen wir ändern“, sagt der Villacher Wolfgang Ofner. Der Hobby-Mountainbiker organisierte gestern eine Protestkundgebung am Fuße des Hundsmarhofweges in Pogöriach. „Wir wollen Aufmerksamkeit generieren und langfristig die Aufhebung des Forstgesetzes von 1975, das Radfahrer auf Forststraßen nicht vorsieht“, so Ofner. Beim Hundsmarhofweg wurden nun nämlich neue Verbotsschilder für Radler und Rodler angebracht, die die generelle Debatte neu entfachten. Die 80 Grundbesitzer auf dieser Strecke sind gegen Mountainbiker und der Privatbesitz sei zu respektieren, heißt es von der „Bringungsgemeinschaft Hundsmarhof-Mooswiese“.