Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun (Archiv)

Unter dem Motto "Back to the roots - die Party kann weitergehen!" lädt der Villacher "V-Club" am Samstag nach langem wieder in die Tanzarena Colosseum. Fünf Monate war die Diskothek wegen Corona gesperrt, der finanzielle Verlust war mit 1,2 Millionen Euro enorm. Mit August darf Inhaber Rüdiger Kopeinig laut Gesetz aber zumindest 200 Gäste wieder in den Club lassen. Für die Partygäste gelten jedoch strenge Sicherheitsauflagen. Am Eingang wird bei jedem Besucher Fieber gemessen. Über den Kauf eines Tickets muss man sich mit Namen und E-Mail-Adresse registrieren, um im Ernstfall ein schnelles Contact-Tracing zu ermöglichen. "Sollte jemand positiv getestet werden, der bei uns im Club war, werden wir eine Information an die Gäste des betroffenen Abends ausschicken", sagt Kopeinig, der vorerst die Hälfte seines Clubs öffnet.