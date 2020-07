Facebook

Über den Friseursalonbetreiber Adnan Abdo wurde am Mittwoch über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 17. August über den KSV1870 (insolvenz.klagenfurt@ksv.at) angemeldet werden. Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden des Betriebes am Bahnhofplatz in Villach vor. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 1. September statt.