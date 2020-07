Gefährlicher Zwischenfall auf A10 Mehrere aufgeschlitzte Autoreifen nach Kanaldeckel-Bruch

Facebook

© KLZ/Jürgen Fuchs

Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich Dienstagabend auf der Tauernautobahn A10 bei Treffen am Ossiacher See ereignet. In der Unterflurtrasse St. Andrä war ein Kanaldeckel gebrochen. Passiert ist das Ganze in Fahrtrichtung Klagenfurt. Mehrere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen - Autoreifen wurden aufgeschlitzt, Felgen schwer beschädigt. Personen dürften zum Glück keine zu Schaden gekommen sein.