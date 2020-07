Facebook

Am Mittwoch stand ein Kärntner Autor, der ein Buch über "Freimaurer in Kärnten" geschrieben hat, vor dem Villacher Bezirksgericht. Die Gegenseite, der "Kulturverein Warmbad", verklagt ihn auf Unterlassung. Am 28. April soll er in das Anwesen des Vereins eingedrungen sein und unerlaubt Fotos gemacht haben, welche er auf seiner Facebook-Seite "Freimaurer in Kärnten" gepostet haben soll.