Kattnig heuer bei der Ansprache beim Spatenstich für das neue Bildungszentrum © Weichselbraun

Lange hat er sich mit der Entscheidung Zeit gelassen. Jetzt ist es offiziell. Heinrich Kattnig (SPÖ) wird sich nicht mehr der Gemeinderatswahl 2021 stellen. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend verkündete der langjährige Bürgermeister von St. Jakob im Rosental seinen Rücktritt mit 31. August. "Angesichts meines Alters ist es an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen", so der Gemeindechef, der im September 73 Jahre alt wird. Kattnig ist seit 42 Jahren in der zweisprachigen Gemeinde politisch aktiv, drei Perioden als Vizebürgermeister, zwei als Bürgermeister.