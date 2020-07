Facebook

© ©PhotoArtBC - stock.adobe.com (Sujet)

Vom Westen her erreicht heute, Sonntag, im Tagesverlauf langsam ein neues Feuchtefeld unser Land und damit nimmt die Labilität der Luftschichtung wieder zu. Zunächst sollte die Sonne aber oft noch länger vom Himmel scheinen können. In der Folge bilden sich dann aber langsam wieder einige dickere Quellwolken aus und es ziehen auch zusätzliche Wolkenfelder auf. Danach steigt dann von den Bergen ausgehend das Regenschauer- und Gewitterrisiko an. "Vor allem auf den Bergen sollte man die Wetterentwicklung im Laufe des Tages beachten und daher vorsichtiger sein und auf mögliche Wetteränderung flexibel reagieren", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind in der Sonne angenehm und erreichen zum Beispiel in Villach und in Rosegg Werte nahe 27 Grad.