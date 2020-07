Mittwochabend wurden die Feuerwehren aus Villach zu einem Brand in einer Zimmerei alarmiert. Das Feuer brach in einem Sägespansilo aus. Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Rund 100 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz © HFW Villach

Ein Großaufgebot an Feuerwehren musste am Mittwochabend nach St. Niklas bei Villach ausrücken. In der Zimmerei der Firma Willroider war kurz nach 21 Uhr ein Brand in einem Sägespänesilo ausgebrochen. Die Kameraden mussten mit schwerem Atemschutz ausrücken. "Durch die rasche Alarmierung konnte Schlimmeres verhindert und der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Andreas Stroitz. Laut Hauptfeuerwache Villach hatten Mitarbeiter mittels Handfeuerlöscher versucht, den Brand zu bekämpfen. Sie mussten dies jedoch abbrechen und verständigten die Feuerwehr.