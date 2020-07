Facebook

Derzeit laufen in der Filiale noch Rabattaktionen © Holzfeind

Seit 16 Jahren hat die Filiale der Parfümerie-Kette Nägele & Strubell in Villach am 8.-Mai-Platz geöffnet. Jetzt muss Geschäftsführerin Marion Faber ihr geliebtes Geschäft aber schweren Herzens schließen. "Die Frequenz ist leider sehr schlecht und es wird in Villach wenig getan, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Dabei hatten wir einst in Villach mehr Umsatz als in der Filiale in Klagenfurt", sagt Faber. Bis 22. August läuft noch der Abverkauf. Drei Mitarbeiterinnen sind betroffen, eine davon wird übernommen.