Ein Wiener erwarb bei einem Autohaus in Villach einen teuren SUV. Er leistete eine Anzahlung. Tage später bot er den Wagen im Internet zum Kauf an. Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Betrügereien aufgedeckt.

Die Erhebungen laufen noch © KLZ/Fuchs

Ein 35-jähriger Wiener kaufte Anfang Juli einen hochpreisigen SUV mittels Finanzierung bei einem Autohaus in Villach. Dazu leistete er laut Polizei eine Anzahlung in Höhe von mehreren Tausend Euro. Danach meldete er das Fahrzeug zwar an, wenige Tage später jedoch wieder ab und bot das Fahrzeug im Internet zum Verkauf an.