Die deutsche Fußball-Legende Paul Breitner schaute im Haubenrestaurant "Der Tschebull" in Egg am Faaker See vorbei und genoss eine Spezialität vom Grill.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Haubenkoch Hannes Tschemernjak mit Brigitte Heider sowie Paul Breitner (rechts) mit Gattin Hildegard © Tschemernjak/kk

Paul Breitner, eine echte deutsche Fußball-Legende, dinierte am Wochenende am Faaker See. Genauer gesagt, im Haubenrestaurant "Der Tschebull" von Hannes Tschemernjak. Die kulinarische Wahl des Welt- und Europameisters fiel dabei auf eine Kalbsleber vom offenen Grill. Dazu genoss der anerkannte Weinexperte, der in Begleitung von Gattin Hildegard gekommen war, einen erlesenen Weißwein aus der Wachau. "Es ist schon eine Ehre, wenn so eine Persönlichkeit zu Gast ist", sagt Tschemernjak.