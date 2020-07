In der Nacht auf Sonntag kam ein 42-jähriger Alkolenker in Villach mit seinem Auto von der Straße ab, touchierte einen parkenden Wagen und fuhr in eine Hecke.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Gindl

Ein 42-jähriger Villach kam am späten Samstagabend, um 22.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Kärntner Straße in Villach in alkoholisiertem Zustand von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen parkenden Pkw und kam in einer angrenzenden Hecke zum Stillstand.