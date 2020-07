Schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bad Bleiberg. Beim Zuschneiden von Brettern rutschte ein 53-jähriger Arbeiter mit dem Schneideschwert ab und schnitt sich in den Oberschenkel. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Mit der Motorrsäge (Symbolbild) schnitt sich der Mann ins Bein © Jürgen Fuchs

Ein 53-jähriger Arbeiter aus Afritz führte am Montag gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in Bad Bleiberg mit einer Motorsäge Schneidearbeiten an Holzbrettern durch. Beim Ansägen eines Holzbrettes rutschte er laut Polizei aus Eigenverschulden aus und zog sich eine Schnittverletzung am Oberschenkel zu. Er wurde von der Rettung in LKH Villach gebracht