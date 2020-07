Ab sofort fährt der Radbus in der gesamten Region Villach-Faaker See-Ossiacher See.

So sieht der neue Radbus aus © KK/Taltavull

Von 16. Juni bis 11. Oktober gibt es in der Tourismusregion Villach-Faakersee-Ossiachersee den Sommerbus, betrieben von ÖBB-Postbus. Die Busse sind im Regelfahrplan integriert und verkehren an Werktagen, sowie Wochenenden und Feiertagen rund um den Ossiachersee, den Faakersee und von/nach Villach. Die Busse sind mit Fahrradträgern ausgestattet und bieten Platz für insgesamt sieben Räder pro Bus. Für Inhaber der Erlebnis Card ist das Angebot kostenlos, für alle anderen Passagiere gelten die Tarifbestimmungen der Kärntner Linien. Die ÖBB Postbus GmbH will mit dem Angebot den Trend in Richtung Fahrradtourismus in Kärnten unterstützen.