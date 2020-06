Facebook

Ein Bild aus ruhigeren Tagen © KLZ/Markus Traussnig

Velden ist im Sommer ein Anziehungspunkt - daran ändert sich auch heuer nichts angesichts der Corona-Pandemie. Nicht zuletzt aufgrund des inoffiziellen Sportwagentreffens herrschte am vergangenen Wochenende ein dichtes Gedränge im Tourismusort. Das blieb nicht ohne Folgen. Bezirkshauptmann Bernd Riepan, der von einer "hochriskanten Situation" in Velden sprach, kündigte für diese Woche eine umfassende Kontrolle in Hinblick auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln an.