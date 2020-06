Facebook

Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen © Juergen Fuchs

Ein noch nicht ausgeforschter Täter öffnete in der Nacht zum 23.06.2020 in den Kellerräumlichkeiten eines Zweifamilienwohnhauses in Villach einen in einem Lichtschacht befindlichen Wasserhahn.