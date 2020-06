Facebook

Die Menschen zieht es nach Velden © Dieter Kulmer

Prompt am Tag der nächsten Lockerungswelle für Gastronomie, Kultur und Sport kletterte die Zahl der Covid-19-Erkrankten um vier Personen in Kärnten auf elf aktuell Infizierte. Kärnten war lange ohne Neuinfektionen geblieben. Neueste Entwicklungen zeigen, dass es weiterhin Wachsamkeit braucht. Szenen vom vergangenen Wochenende in Velden, wo es sich in Fußgängerzonen und vor Lokalen regelrecht staute, lassen allerdings wachsende Unvorsichtigkeit vermuten. Heribert Kaspers inoffizielles Sportwagenfest und ein Ausschank von Andreas Gabalier in einer Bar zogen unter anderem Menschenmengen an. Von einer „hochriskanten Situation“ in Velden spricht trotz der Freude über die Buchungslage der Veldener Tourismuschef Bernhard Pichler-Koban. Bezirkshauptmann Bernd Riepan will gemeinsam mit der Polizei sogar ab kommendem Wochenende wieder Maßnahmen setzen. Welche genau, ist noch unklar.