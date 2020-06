Facebook

Über dem Faaker See scheint die Sonne © kk

Ein Hoch mit Zentrum über den Benelux-Ländern und eine Nordströmung zeichnen für unser Wetter verantwortlich. Aus diesem Grund scheint die Sonne zum Teil völlig ungestört. Vielerorts sind mehr als 10 Sonnenstunden drin. Am Nachmittag bilden sich nur harmlose Quellwolken. "Vor allem die Bauern und Landwirte können jetzt vorübergehend einmal mit absolut stabilen Bedingungen für die Heumahd rechnen", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteoexperts. Untertags wird sich die Luft in allen Höhen spürbar erwärmen: Beispielsweise am Faaker See gibt es am Nachmittag schon knapp 28 Grad. Badewetter!