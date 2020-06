Angelhaken im Fuß Villacher Feuerwehrleute retteten verletzten Schwan

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Tierarzt konnte den Angelhaken entfernen © HFW Villach

Zu zwei tierischen Einsätzen wurde die Hauptfeuerwache Villach am Samstag gerufen. Gegen 17 Uhr meldete eine besorgte Frau über den Feuerwehr-Notruf, dass ein Schwan mit einem Angelhaken im Fuß sich im Stadtteil Seebach bei dem nahen gelegenen "Fleetsee" befinden soll. Am Einsatzort konnte eine komplette Schwanenfamilie mit drei Jungtieren vorgefunden werden. Vorsichtig wurde der verletzte Schwan eingefangen und in einem Käfig zu Tierarzt Christian Kusej in Wernberg gebracht.