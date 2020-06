Facebook

Starkregen führte 2019 am Faaker See zu Hochwasser © APA/EGGENBERGER

Im Kulturhaus Latschach wurde am Donnerstagabend der erste Finkensteiner Gemeinderat nach dem Coronalockdown abgehalten. Thema war der Rechnungsabschluss 2019. „Wir konnten trotz der enormen Kosten für das Hochwasser im Vorjahr gut wirtschaften und einen positiven Rechnungsabschluss mit 260.000 Euro Überschuss erzielen“, berichtet Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). Dieses Geld soll jetzt in den Hochwasserschutz fließen, der nach dem hundertjährigen Hochwasser im Vorjahr am Faaker See dringend notwendig ist. „Es laufen gerade die Planungen, spätestens 2021 soll der Baubeginn sein“, bestätigt Poglitsch.