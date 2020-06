Facebook

So funktioniert das neue Surfboard © Stadt Villach/Karin Wernig

Die Region Villach präsentiert heuer ein umfangreiches Freizeitprogramm für Gäste und Einheimische. Eine landesweite Neuigkeit in Sachen Wassersport ist der sogenannte „E-Foil“, der heuer erstmals am Faaker See getestet werden kann. Dabei handelt es sich um ein E-Surfboard, mit dem man über dem Wasser schweben kann. „Es ist eine Trendsportart, die sich in anderen Ländern schon etabliert hat und nun erstmals in Drobollach am Faaker See ausprobiert werden kann“, so Villachs Tourismusreferentin Stadträtin Katharina Spanring (ÖVP).