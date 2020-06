Facebook

Heute geht der Prozess weiter. © Markus Traussnig

Heute ist Urteilstag in einem hochdramatischen Prozess am Landesgericht Klagefurt. Es geht um die Ermordung einer schwangeren Frau. Sie wurde am 17. August 2019 tot in der Badewanne in ihrer Wohnung im Bezirk Villach-Land gefunden. Des Mordes angeklagt ist der Geliebte der Frau: Ein 36-jähriger Kärntner. Schon gestern, am ersten Prozesstag, hat der Mann alles bestritten und immer wieder gesagt: "Ich bin unschuldig. Ich sitze als völlig unbescholtener Mann hier. Auf mich wird seit Monaten nur eingedroschen."Die Ereignisse des ersten Verhandlungstages lesen Sie hier, die Zusammenfassung des Prozessauftakes steht hier.