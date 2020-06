Facebook

Über Westeuropa dreht sich das Tief Nadine und es beeinflusst nach wie vor unser Wetter. Wolken hindern die Sonne oft am Scheinen, dazu ist die Neigung für Schauer erhöht. Wir starten mit Störungsresten in den Tag. Schon bald lockern die Wolken auf und es scheint zwischendurch die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf brauen sich größere Quellwolken zusammen und in der Folge bilden sich örtlich gewittrig verstärkte Regenschauer aus. Bei einer derart schwülen und labil geschichteten Luft ist eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage wenig sinnvoll. "Überraschungen gehören ganz einfach dazu", weiß der erfahrene Wetterfachmann Werner Troger. Es regnet einmal mehr nicht überall. In Arriach ist ein Regenguss wahrscheinlicher als etwa in Richtung Klagenfurt. Die Höchstwerte kommen nirgends über 24 Grad hinaus.