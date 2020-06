Nach Bürgerversammlung konnte für die Radweg-Baustelle in Egg am Faaker See ein Kompromiss gefunden werden: Sie wird erst im Herbst wieder weitergebaut.

© Weichselbraun

Groß war die Aufregung dieser Tage in Egg am Faaker See. Anrainer, Betriebe und Gäste wurden mit einer massiven Radweg-Baustelle direkt im Ort konfrontiert und übten Kritik an den Behörden, weil die Arbeiten in der Hochsaison durchgeführt werden. Christiane Moser vom Hotel Moser sprach bei der Bürgerversammlung am Dienstag in Egg von einem "touristischen Suizid": "Wir haben ohnehin nur wenige Monate Saison und durch die Corona-Folgen ist die Buchungslage sehr schwierig. Uns jetzt eine Baustelle mit einer Einbahnregelung und ständigem Lärm vor die Nase zu knallen, ist unzumutbar. Unsere Gäste müssen teilweise um den See fahren und bei diversen Baustellen halten. Wer von Egg nach Drobollach zum Essen fahren will, braucht länger als eine halbe Stunde. Wir haben nur mehr Beschwerden", sagt Moser.