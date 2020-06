In der Hotel-Pension Melcher in Drobollach eröffnet am Samstag die Almlounge. Alte Raritäten und neue Elemente sollen die Gäste im neuen Barbereich begeistern.

Karin und Martin Melcher in ihrer neu gestalteten Almlounge © kk

Kreativ genutzt wurde die Coronapause in der Hotel-Pension Melcher in Drobollach am Faaker See. Karin und Martin Melcher gestalteten die in die Jahre gekommene Almstube völlig um. Am Samstag um 19 Uhr soll der neue Barbereich als Almlounge und mit musikalischer Untermalung eröffnet werden. "Wir haben so viele schöne, alte Sachen gefunden, die wir im neuen Konzept perfekt verwenden können. Diese Raritäten wurden mit neuen Elementen kombiniert", sagt Karin Melcher, die ihren Gästen im öffentlichen Bar-Bereich Snacks und zahlreiche Getränke bieten will.