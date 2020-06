Spatenstich für eine neue Produktionsanlage für pulverförmige Bauprodukte am Standort der Sto-Zentrale in Villach. Neue Arbeitsplätze

Neue Produktionsanlage in Villach © Sto

Der Startschuss für ein industrielles Bauprojekt mit einem Volumen von zehn Millionen Euro ist in diesen Zeiten keineswegs die Regel. Der Fassaden- und Dämmstoffspezialist Sto mit Sitz in Villach nimmt ein solches Vorhaben in Angriff und lässt jetzt die Bagger auffahren. Es entsteht ein neues Produktionswerk für die Erzeugung von pulverförmigem Klebe- und Armierungsmörtel, der bisher in einem Werk der deutschen Muttergesellschaft produziert und vom Schwarzwald nach Österreich angeliefert wird.