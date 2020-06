Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister der Grenzgemeinden feierten Ende der Reisebeschränkungen © (c) Daniel Raunig

Eine Grenzsperre wie die am Montag von 18 bis 20 Uhr an der österreichisch-italienischen Grenze an der Bundesstraße bei Thörl-Maglern und Coccau war in der regionalen Geschichte vermutlich einmalig. Genau auf der roten Grenzlinie war mit zwei Bankreihen ein langes Buffet aufgebaut worden. Die Speisen und Getränke haben Bürgermeister aus Österreich, Slowenien und Italien zur Feier der seit Dienstag von Coronavirusmaßnahmen befreiten Grenze mitgebracht.