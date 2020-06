Seit Mitternacht ist die Grenze zu Italien wieder offen. Davor hätten etliche Autofahrer die Öffnung in Italien abgewartet - um nicht in Quarantäne zu müssen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

Seit Mitternacht ist nun auch die Grenze zu Italien wieder offen. Die freie Fahrt in den Süden habe am ersten Tag zu keinem erhöhten Verkehrsaufkommen geführt. Wie die Polizei auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA) mitteilte, war der Betrieb so normal wie vor der Corona-Zeit. Am Montag wurde allerdings noch fünfmal Heimquarantäne über einreisende Personen verhängt worden.