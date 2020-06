Faaker See Bürger protestieren gegen Bauarbeiten im Sommer

Land und Stadt Villach erneuern am Faaker See noch bis mitte Juli einen Straßenabschnitt. Anrainer und Unternehmer sprechen von "touristischem Suizid". Land erklärt Bauzeit mit Coronabedingten Verzögerungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch bis Juli wird die Fahrbahn in Egg erneuert © (c) Weichselbraun Helmuth

An einem der idyllischsten Orte Kärntens kehrt keine Ruhe ein. Seit Jahren fordern Anrainer am Faaker See ein neues Verkehrkonzept für die Egger Seeuferstraße. Straßenlärm, eine zu geringe Fahrbahnbreite, der fehlende Radweg, der LKW-Verkehr und dazu das Harley- und GTI-Treffen machen die Situation auf der Straße "unerträglich", wie die Anrainer beklagen. Just mit Beginn der heurigen Sommersaison, die durch die Corona-Folgen ohnehin stark geplagt ist, gesellt sich jetzt eine Baustelle dazu.